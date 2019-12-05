شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق الملتقى السنوي الأول لبرنامج استضافة طالبات المرحلة الثانوية بأم القرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اطلقت وكالة التوجية والإرشاد والشراكة المجتمعية التابعة لعمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى الملتقى السنوي الأول لطالبات المرحلة الثانوية على مدار شهر ونصف لعام ١٤٤١ بإشراف مسؤولة وحدة الشراكة المجتمعية الأستاذة ريهام بادريق، وذلك بالشراكة مع إدارة تعليم مكة المكرمة في كافة مكاتبها الأهلية والحكومية لتنظيم الزيارات الميدانية لطالبات الصف الثالث ثانوي بقسميه العلمي والأدبي .

وتضمن الملتقى تعريف الطالبات بكليات الجامعة وخدماتها المساندة وذلك في كلاً من فرع الزاهر،العزيزية، ريع ذاخر و العابدية .

في حين، رحب منسقات الكليات بالطالبات وتعريفهن على الأقسام وتشجيعهن على اختيار التخصص المناسب ، بالأضافة إلى الإجابة على كافة استفسارتهن، فيما استعرضت عمادة شؤون الطلاب الانشطة والبرامج المقدمة داخل الجامعة والتي تعيد بالنفع على الطالبة ، مروراً بعمادة القبول والتسجيل التي بدورها تستطيع الطالبة معرفة شروط ومتطلبات القبول في الجامعة .

و أوضحت رئيسة وحدة الإرشاد التعليمي المهني أ.رحمه الجهني سُعدنا بالمشاركة والتعاون المثمر مابين إدارة تعليم مكة المكرمة وجامعة أم القرى والتي كان لها التأثير الكبير في تغيير أهداف وطموحات الطالبات في إختيارهن للتخصصات المستقبلية المناسبة .

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و أكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية الدكتورة آمال خيرو في كلمتها، تعودنا في عمادة شؤون الطلاب تقديم كل ما يخدم الطالبة ويعود عليها بالنفع تحت شعار(الطالب أولاً) ومن هذا المنطلق كان حرصنا على تهيئه طالبات الثانوية للمرحلة الجامعية .

بدورها اعربت خيرو عن شكرها لمعالي مدير الجامعة أ.د عبدالله بافيل لاهتمامه بالطلاب والطالبات وتسخير كل الامكانيات لتوفير بيئة تعليمية جيدة ولسعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. سارة الخولي ولعميد شؤون الطلاب د. عمر سنبل لدعمه ومساندته للبرنامج .

واستكملت الشكر لمنفذة الملتقى أ. ريهام بادريق على دورها المميز والفعال في إعداد وتنظيم الملتقى .

وفي ختام البرنامج كرمت خيرو كافة المشاركين في الملتقى وتقديم الدروع والهدايا التذكارية .