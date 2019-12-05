السعودية اليوم / مقتل شخصين وإصابة آخر بحادث إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربور الأمريكية



لوس أنجلوس 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

قُتل شخصان وأصيب ثالث عندما أقدم عسكري أمريكي على إطلاق النار عليهم في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربور في ولاية هاواي، حسبما قالت السلطات العسكرية المحلية.

وذكرت القاعدة في بيان أن مطلق النار عضو في البحرية الأمريكية، مضيفة أنه أقدَم على إطلاق النار على ثلاثة موظفين مدنيين من وزارة الدفاع قبل أن يقتل نفسه، فيما تم إغلاق القاعدة البحرية بعض الوقت.

وأوضح البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الوضع وأنه يواصل متابعة الأمر.

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