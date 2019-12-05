السعودية اليوم / مصرع 57 شخصًا على الأقل جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا



نواكشوط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

لقي 57 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء غرق قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل موريتانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن قاربًا يستقله مهاجرون كانوا متجهين إلى إسبانيا أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية قرب ولاية نواذيبو مما أدى إلى غرقه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ فورًا حيث جرى إنقاذ 74 شخصًا، فيما تم انتشال 57 جثة وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين.

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