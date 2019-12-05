السعودية | الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على ( جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة )

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على ( جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:08 صباحًا, 5 ديسمبر 2019 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة،

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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