الذهب يتراجع متضررا من تحسن مؤشرات اتفاق التجارة

الخميس 5 ديسمبر 2019

تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها الأولية، الأربعاء، مع تجدد شهية المخاطرة، بعد تقرير يشير إلى تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما سجل البلاديوم ذروة جديدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1473.72 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان سجل في وقت سابق من الجلسة 1484 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.3%، لتبلغ عند التسوية 1480.20 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن أحدث تطور على صعيد التجارة دفع الذهب للتراجع عن مكاسبه.

وقال تقرير لبلومبرج إن واشنطن وبكين تقتربان من الاتفاق على حجم الرسوم الجمركية التي سيجرى إلغاؤها في المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة.

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وجاء التقرير بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقاً للتجارة ربما يتأجل الى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو ما أثار موجة مبيعات في أسواق الأسهم العالمية ودفع الذهب للصعود بأكثر من 1%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 1.4% إلى 896.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1868.85 دولار للأوقية.

وأثناء الجلسة سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 1873.50 دولار، مواصلاً الصعود لتاسع جلسة على التوالي.

وبلغت مكاسب المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، حوالي 48% في 2019، بدعم من نقص مستمر في المعروض، على الرغم من ضعف قطاع السيارات العالمي، لكن محللين قالوا إن البلاديوم يتجه نحو تصحيح نزولي.

وهبطت الفضة 2.0% إلى 16.81 دولار للأوقية.