300 معلمة يحققن أملهن

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الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر أنه سيتم تعيين 300 معلمة بديلة من الجامعيات قريبًا، وأنه تم توجيههن لإجراء الفحص الطبي بعد استكمال تسجيل الرغبات المكانية بشقيها التعليمي والإداري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعلمات اللاتي تعثرن في التعيين، بسبب نقص الأوراق وحصولهن على مؤهل أقل من الجامعي.
ولفتت إلى أنه تم إغلاق الرابط الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيين.
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