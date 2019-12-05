تبرئة مغرد من الإضرار بجهات حكومية

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برأت المحكمة الجزئية بمنطقة الجوف مغردا، انتقد عمل بعض الجهات الحكومية بمحافظة القريات. ووفق صك الحكم فإن المحكمة لم يثبت لديها ما نسب للمدعى عليه في لائحة الدعوى، لذا قضت بعدم إدانته.
وحوت لائحة الاتهام ضد المغرد تهما تتعلق بالتسبب بالإضرار بالآخرين، بنشر تغريدات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي لعدة جهات حكومية. من جانبه قال المغرد زايد البلعاسي صاحب حساب (زايد القريات) وفقًا لـ«عكاظ» «أحمد الله عز وجل على هذا الحكم الذي صدر لصالحي..، وتغريداتي ليست فيها سب ولا ضرر للآخرين سوى انتقاد».
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