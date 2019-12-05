“عذاري الخالدي”.. أول سعودية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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شاركت الصقَّارة السعودية، عذاري الخالدي، بصقرها “سطام” في مسابقة الملواح (400 متر)، في يومها الرابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، كأول سيدة مشاركة.

وجاءت مشاركة عذاري، بدعم وتشجيع من زوجها “أبي حسين”، متحدية أكثر من ألفي صقَّار من الرجال، لتثبت أن المرأة السعودية قادرة على ريادة المهام غير النمطية في الكثير من المجالات العامة.

وعبرت عذاري عن مشاعر الفخر والاعتزاز كونها أول صقَّارة سعودية، مؤكدةً أن المرأة السعودية تعيش فترة ذهبية، داعيةً النساء لاستغلالها، وإثبات جدارتهن، وأنهن على قدر المسؤولية والثقة الممنوحة لهن على جميع الأصعدة.

وكشفت أنها حصلت على الصقر “سطام”، وقامت بتطويعه وتدريبه، واختارت له هذا الاسم، لأنه يعني القوة والإصرار والاصطدام بالمصاعب.

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وأشارت إلى أنها واجهت صعوبات عديدة منذ بداية شغفها بهواية الصقور..، خلال عقد من الزمان، مؤكدةً أن نشأتها في مدينة سكاكا شمال المملكة أكسبتها القدرة على التحمل والمواجهة، كما أنها لم تستسلم للظروف الصعبة التي واجهتها، بفضل إيمان أسرتها وزوجها بشغفها.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مستمرة حتى الـ16 من ديسمبر الحالي، في ملهم شمال الرياض، ويبلغ حجم جوائزه المالية نحو 21 مليون ريال.



