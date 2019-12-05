فيديو.. “الدفاع” تستكمل تدشين حساباتها على مواقع التواصل

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دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع، فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وسناب شات تحت معرف “modgovksa”، بحضور رئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة ومدير عام إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة.

واستمع الرويلي لشرح عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة والتفاعل مع ما يطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.

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وأكد أن بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي وتقديم الرسالة الإعلامية السامية.



