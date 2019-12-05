فيديو.. إنقاذ حياة مواطن بعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة أثناء تنقله برفقة الإبل

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أجرى مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب، عملية قلب مفتوح عاجلة لزراعة الشريان التاجي بعدما تعرض العم عبدالله العتيبي، وهو من المنطقة الشرقية، لوعكة صحية.
وأوضح أنه أثناء توجهه إلى الحدود الشمالية برفقة الإبل للبحث عن موطن الرعي، تعرض لأزمة قلبية كان قد أحس بتأثيرها قبل 3 أشهر من حضوره للمركز، كما يشعر بحرارة في الصدر إذا مشى أو بذل مجهوداً.
وأضاف أنه توجه للمركز الطبي..، واتضح أنه يعاني من انسداد في الشريان التاجي الأيسر للقلب، فأجرى عملية مفاجئة ومستعجلة، حيث كان لابد أن تجرى خلال 24 ساعة، ونجحت وتحسنت حالته، وقال مبتسماً إنه الآن بصحة وعافية.
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