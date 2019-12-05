النيابة تكشف كواليس احتراق طالبة داخل شقة بجازان دون علم أهلها !

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تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى، وذلك بعد أن فوجئت الأسرة بالعثور على جثة ابنتهم محترقة بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الطالبة توفت متأثرة بحريق اندلع في شقة، حيث تولّت النيابة العامة ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات، وتم توقيف أشخاص على ذمة التحقيق، وينتظر أن يكشف الطب الشرعي تفاصيل الوفاة.

