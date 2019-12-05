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تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى، وذلك بعد أن فوجئت الأسرة بالعثور على جثة ابنتهم محترقة بالمستشفى.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الطالبة توفت متأثرة بحريق اندلع في شقة، حيث تولّت النيابة العامة ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات، وتم توقيف أشخاص على ذمة التحقيق، وينتظر أن يكشف الطب الشرعي تفاصيل الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تكشف كواليس احتراق طالبة داخل شقة بجازان دون علم أهلها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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