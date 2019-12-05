شاهد.. مذيع كويتي يدخن على الهواء: أنا قدوة سيئة

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. أقدم إعلامي كويتي على إشعال السجائر أثناء تقديمه برنامج وسع صدرك معلنًا أنه يعلم أنه قدوة غير صالحة. وقال الإعلامي محمد جعفر على شاشة قناة الشاهد، أن لا شيء يمنع التدخين على الهواء.





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