»بلدية الدلم» تشارك في مبادرة التطوع البلدي

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تطلق بلدية محافظة الدلم، غدًا الخميس، فعالية مبادرة التطوع البلدي، التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك تحت شعار «يدًا بيد نرتقي».

ويأتي انطلاق هذه الفعالية، تزامنًا مع اليوم العالمي ‏للتطوع. ‏وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والعملية؛ حيث ستقام الفعاليات في متنزه الضاحي شرق الدلم، وتتضمن حملات للنظافة العامة والتشجير، وإزالة ‏الكتابات المشوهة في جدران المباني، كما ستقوم البلدية بتوزيع مطبوعات ومنشورات توعوية تحث على التطوع في هذه المجالات، وغيرها من المجالات البلدية والمحافظة على ‏النظافة العامة، وصحة البيئة والصحة العامة.

بدوره رحب رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد؛ بمشاركة جميع شرائح المجتمع أصدقاء العمل البلدي بالدلم، متمنيًا أن تشكل هذه المبادرة همزة وصل حيوية ومميزة بين البلدية، والمجتمع بجميع شرائحه ومبدعيه.