اقتصادي / وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني يلتقي المدير التنفيذي للبنك الإفريقي للتنمية



نواكشوط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، المدير التنفيذي للبنك الإفريقي للتنمية وممثله لدى موريتانيا وليبيا.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موريتانيا و البنك الإفريقي للتنمية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها خاصة في المجال الاقتصادي.

// انتهى //

04:32ت م

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