

أنجمينا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بالعاصمة التشادية أنجمينا اليوم أعمال المؤتمر الدولي للمحامين في دورته ال 34 بمشاركة محامين من بعض دول العالم.

ويبحث المؤتمر على مدى أربعة أيام التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز، بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.

// انتهى //

04:06ت م

0344





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تشاد تستضيف المؤتمر الدولي للمحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.