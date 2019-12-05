سياسي / حوار وطني شامل لإعادة السلم في مالي ينطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري



باماكو 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

دعا رئيس جمهورية مالي إبراهم أبوبكر كايتا إلى حوار وطني شامل في مالي ينطلق في الـ 14 من ديسمبر الجاري، يهدف إلى بلورة مقترحات لتحقيق الأمن والسلام في البلاد ومواجهة التهديدات الأمنية القائمة.

ويسعى الرئيس كيتا وفق ماجاء في خطاب له، إلى جمع مختلف الفرقاء الماليين في هذا الحوار بما في ذلك المجموعات المسلحة شمال البلاد لتشخيص أسباب الأزمة الأمنية التي تضرب البلاد شأن بقية دول الساحل الصحراوي.

ولم تنجح السلطات المالية حتى الآن في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي تم التوصل إليه في عام 2015 م بعد سلسة مفاوضات احتضنتها الجزائر.

وكان الرئيس المالي دعا في شهر أبريل الماضي إلى إجراء مشاورات وطنية مع القوى السياسية والاجتماعية لمراجعة بعض فصول الدستور ووضع قانون توافق وطني يعفي الذين تورطوا في التمرد المسلح من الملاحقة القضائية.

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