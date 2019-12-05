شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 120 حافظا لكتاب الله في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

خرجت جمعية «برهان» لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة حفر الباطن، الدفعة الثانية عشرة، 120«حافظا وحافظة» من طلاب وطالبات الجمعية، وذلك برعاية وحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود.

وأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية «برهان» سعد الشمري، سعادته مع زملائه أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في الجمعية، بتخريج 120 حافظا وحافظة لكتاب الله، منوها بأن رعاية محافظ حفر الباطن تأتي امتدادا لما توليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من جهود لخدمة كتاب الله عز وجل، عبر العديد من المسابقات الدولية والمحلية والتي نسأل الله أن ينفع بها.