شكرا لقرائتكم خبر عن 380 قطعة في موقع المخيمات الربيعية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م.نايف الدويش، أن البلدية حرصت على مراعاة توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه بالأماكن البرية وتقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أن طلب الترخيص يتم من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمار في بلدية الجبيل، حيث تم تحديد 3600 متر مربع لكل مخيم.
وبين م.الدويش أنه توجد بعض الإجراءات يجب اتخاذها ومنها تعبئة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم، مشددا على أنه لن يتم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للإحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.
وقال: إن البلدية حددت رسوما رمزية للترخيص، وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدمها بلدية محافظة الجبيل في مواقع تلك المخيمات.
ولفت م.الدويش إلى أن التزام طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الإلكتروني لمواقع التخييم من ضمن الشروط لتجنب المساءلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية.
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