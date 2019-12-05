شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الشرقية: مقترح لنقل مصنع الغاز بالدمام خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية محمد العتيبي لـ ”الخليج 365” أن المجلس في جلسته النقاشيّة الأخيرة، تناول التأكيد على حرص المجلس على نقل مصنع الغاز بمدينة الدمام بأسرع وقت لخطورته، وتم تحديد المنطقة الصناعية الثالثة، مؤكداً أن المنطقة جاهزة، حيث إن تأهيلها يعود إلى شركة الغاز. وأضاف: إن هناك مقترحا لتكون المدّة المقررة للنقل لا تتجاوز الـ 6 أشهر القادمة.

وبدوره، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بندر الطعيمي لـ«اليوم» أن المدّة المحدّدة لنقل المصنع إلى منطقة الصناعيّة الثالثة أمرٌ عائدٌ للمصنع، وهو الذي يقرّر. وأضاف: إن الأمر به خصوصيّة، ويعود لجهة المصنع ولا يمكن الإفصاح عنه من طرف «مدن». وقال: المعلومة التي لدينا وتخصّنا يمكن الإفصاح عنها، ولا يمكن الإفصاح عن معلومة تخصّ جهة أخرى.

في الوقت الذي جدد فيه الأهالي مطالباتهم بسرعة نقل المصنع الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل 47 عاماً. مؤكدين أهمية تنفيذ توصيات المجلس البلدي السابقة، بالاتفاق مع جهات عدّة، بنقل المصنع إلى منطقة آمنة في الصناعية الثالثة.

» مطالبات أهالي

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وذكر المواطن تركي الجلوي، أنه من أحد سكّان الأحياء المجاورة لمصنع الغاز، حيث إن الخوف يسكنه من تسرّب الغاز في أي لحظة ممكنة، الأمر الذي قد يسبب انفجارا بمسافات طويلة، أو تسرّب غاز قد يضرّ بالأطفال حال استنشاقه، مطالباً بنقله إلى مكان آخر. وأردف: ربما الفترة المقبلة سيتم التنسيق مع سكّان الحيّ لرفع المطالبات بنقل المصنع إلى مكان آخر أكثر أماناً، حيث يتم توصيل الغاز إلى الأحياء بشكل آمن.

» التجمعات السكنية

وذكر وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان لـ«اليوم» أن الأمانة وضعت مقترحا لنقل المصنع إلى موقع بعيد عن التجمعات السكّانية، وحظى بتأييد سمو أمير المنطقة الشرقية، والذي وجّه -حفظه الله- لأهمية الموضوع بسرعة النقل، حيث جارٍ التنسيق مع كافة الجهات المعنيّة لاتخاذ الخطوات اللازمة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تخصّهم لتحقيق ذلك.