شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «المدني»: «رؤية 2030» عكست الاهتمام بتعميق «التطوع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، عن التوجيهات الكريمة بأن يكون للعمل التطوعي دور مهم في تحقيق التنمية في المملكة، منوها إلى ما يلقاه جهاز الدفاع المدني من دعم وتشجيع مادي ومعنوي، وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات التي تحقق أفضل الأداء لمنسوبيه لتمكينه من القيام بمهامه في حماية الأرواح والممتلكات.

وقال خلال احتفال المديرية العامة للدفاع المدني بـ«اليوم العالمي للتطوع» هذا العام الذي يصادف الخامس من ديسمبر، إن المملكة تولي جل اهتمامها لنشر ثقافة التطوع وإبراز الدور الريادي في العمل التطوعي وتشجيع كافة الجهات على بذل المزيد من الجهود لتعزيز عمله الذي يجني ثماره المجتمع ككل أفرادا ومؤسسات.

وبين أن «رؤية المملكة 2030»، عكست الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وطالبت بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين، بما يخدم المجتمع ويعزز مصالحه ومكتسباته. وقال إن جهاز الدفاع المدني من أوائل الجهات الحكومية التي تعمل على استقطاب المتطوعين والاستفادة منهم في أعمال التطوع طوال العام، وخصوصاً في موسميْ الحج ورمضان لخدمة الحجاج والمعتمرين حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين المشاركين في حج عام 1440هـ (1500) منهم (730) متطوعا و(770) متطوعة في مختلف التخصصات وعدد الساعات التطوعية (144.000) ساعة تطوعية وتم تقديم الخدمات التطوعية لـ(198.326) حاجا وحاجة، مؤكدًا حرص المديرية العامة للدفاع المدني على مد جسور التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر والحوادث التي تهدد الأرواح والممتلكات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي من الجنسين للتطوع ضِمن صفوف الدفاع المدني في حالات الطوارئ، بعد تدريب وتأهيل الراغبين في التطوع.