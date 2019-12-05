شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تستعرض تمكين مؤسسة الزواج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري عن التنمية الاجتماعية تحت شعار «ضمان المساواة الاجتماعية والرفاه للجميع في الدول الأعضاء.. الفرص والتحديات»، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2019 في إسطنبول بتركيا.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء وأجهزة منظمة التعاون ومؤسساتها في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفل، والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وسيقدم مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، للمؤتمر الوزاري مشروع إستراتيجية المنظمة لرعاية المسنين، وكذلك مشروع إستراتيجيتها من أجل تمكين مؤسسة الأسرة والزواج (2020-2025)، وذلك لتدارسهما واعتمادهما.

يشار إلى أن المؤتمر الوزاري الأول للتنمية الاجتماعية ينعقد في إطار تنفيذ قرارات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، التي دعت إلى عقد الاجتماع الوزاري القطاعي حول التنمية الاجتماعية لدراسة المسائل التي كانت تُدرَس في إطار المؤتمرات الوزارية القطاعية حول الأسرة ورفاه الطفل، وكذلك الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الإعاقة.