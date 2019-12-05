، كاميرات مراقبة ترصد بطولة مواطن أخمد حريقًا في مركبة أثناء تعبئة الوقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجاة رجل وامرأة.. ومطالبات بتدريب عمالة المحطات على إطفاء النيران

أسهم مواطن في موقف بطولي؛ وذلك بإطفاء حريق اندلع في مركبة أثناء تعبئتها بالوقود في إحدى المحطات البترولية في مدينة الرياض، وذلك بعد أن خرج مواطن وامرأة بعد تصاعد الأدخنة من مركبتهما.

الموقف قابله إشادة للمواطن، وانتقاد من المتابعين لتصرف عامل حاول إطفاء النار، مطالبين بتدريب العمالة على التعامل مع الحرائق التي قد تندلع في محطات الوقود.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة في إحدى محطات الوقود في مدينة الرياض تصاعد الأدخنة من مركبة، وخروج امرأة والسائق قبل أن تندلع النار أسفل السيارة بشكل سريع، وأثناء ذلك تدخَّل أحد عمال محطة الوقود، وحاول إطفاء الحريق مستخدمًا طفاية حريق من خلف المركبة لكن محاولته لم تكن فعّالة، وعند ذلك بادر مواطن مفاديًا بنفسه بشكل سريع، وتدخل حاملاً طفاية حريق، ووجّه فوهة الطفاية بشكل صحيح، وتم بإخماد النار بزمن قياسي قبل أن تحدث كارثة، وتندلع النار في محطة الوقود.

وعلّق متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر مشيدين بموقف المواطن، وسرعة تدخله على الرغم من خطورة الموقف، وإخماده النار في زمن قياسي قبل تطوُّر الحريق وحدوث كارثة.

ومن جانبه، انتقد المغرد "عادل الشهري" تصرف العامل، وقال: المفترض أن العاملين في المحطات يكون عندهم دورات في إطفاء الحريق، وأيضًا المفترض أن يكون هناك توعية ولوحات إرشادية، تكون واضحة، مضمونها (فضلاً أطفئ المحرك أثناء التعبئة). وقد رأيتها في بعض المحطات، ولكن بخط صغير، قد تحتاج إلى (دربيل) لمشاهدتها.

وأضاف المغرد مبارك محمد: مع الأسف الشديد، هناك الكثير والكثير من عمال المحطات لا يعرفون طرق التعامل مع طفاية الحريق، أو حسن التدبير والتصرف السريع وقت وقوع الكارثة. والمقطع أعلاه يشهد بذلك.الرياض حريق مركبة بمحطة وقود إطفاء حريق محطات الوقود