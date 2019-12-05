شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجل مرور يترجل لمساعدة طفلتين على عبور الطريق المزدحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، أحد رجال المرور وهو يترجل لمساعدة طفلتين على عبور الطريق. وأوضح لمقطع، رجل المرور وهو يساعد الطفلتين ويمسك بأيديهما ليتمكنا من عبور الطريق المزدحم في أحد مناطق المملكة.

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