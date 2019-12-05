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عدن - ياسمين التهامي - عثرت فوات الأمن على جثة فنان شهير، بعد أسابيع من اختفائه وإبلاغ نجله عن فقدانه، ووجدت الجثة في حالة يرثى لها.

ووفقًا لصحف غربية، ظهرت تفاصيل جديدة مقلقة حول ظروف وفاة الممثل الأمريكي تشارلز لافين، الممثل في سلسلة”سينفيلد”، بعد العثور على جثته في منطقة نائية من ولاية أريغون في يوليو بعد أسابيع من اختفائه.

ووفقا لوثائق الشرطة، فقد أبلغ ابنه عن فقدانه في 28 يونيو بعد أن أتصل الممثل البالغ من العمر 70 عاماً بصديق ليخبره أنه ضل سبيله بالقرب من منطقة كيف جونكشن في ولاية أريغون، وفي 13 يوليو تم العثور على جثته في منحدر بالقرب من الطريق.

وتعتقد الشرطة أن النسور البرية من فصيلة” النسور الرومية” أو نسور البغاث قد التهمت جزء من جثته، وبحسب ما ورد كان على السلطات استخدام نظام الحبل والبكرة لاسترداد الرفات.

وهناك توقعات أن لافين قد ضل طريقه وهو يحاول الانتقال من جزء في الولاية إلى آخر.

وكشفت الوثائق أنه تم العثور على سيارة فيات برتقالية يملكها لافين بالقرب من جثة كلبه الأليف، الذي تم التعرف عليه من خلال طوقه. وذكرت الشرطة أن المنطقة معروفة بالتضاريس الصعبة، مع وجود علامات قليلة أو معدومة، ولا تعمل فيها اجهزة تحديد الأمكنة.

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العثور على جثة فنان شهير بعد أسابيع من اختفائه.. شاهد كيف أصبح؟ (صورة)

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