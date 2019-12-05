“تصفية”: 20 مليون ريال تبحث عن مستحقيها في مساهمة عين السيح بالخبر

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم الأربعاء، عن وجود 20 مليون ريال تبحث عن مستحقيها من المساهمين في مساهمة عين السيح بمحافظة الخبر، داعية أصحابها أو ورثتهم للتواصل معها.
وأضافت “تصفية” بأن هناك أكثر من 23.7 مليون ريال وصلت لأصحابها من المساهمين، حيث يمكن البحث عن المبالغ المتبقية عبر موقع https://www.tasfiah.sa أو بالاتصال على رقم 920021819. يُشار إلى أن اللجنة تهتم بنظر المساهمات وتكليف محاسبين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، إلى جانب المتابعة القانونية والمالية لها بما يحفظ حقوق المساهمين.
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