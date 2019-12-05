بالصور: اختتام تمرين “السيف الأزرق 2019” بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية

اختتمت القوات البحرية ممثلةً في القوات الخاصة بالأسطول الغربي، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “السيف الأزرق 2019” مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية. وشهدت قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بجدة، اليوم الأربعاء، حفل الاختتام بحضور قائد مجموعة الأمن البحرية الخاصة صالح الغامدي، وعدد من القيادات العسكرية الصينية.

واستعرض الحفل الفعاليات البرية البحرية الخاصة التي تم تنفيذها في التمرين، وتمثلت في مكافحة الإرهاب البري والبحري والقرصنة البحرية وعمليات القناصة وعمليات الإزالة والتعامل مع المتفجرات. كما شهد الحفل تنفيذ فرضية ميدانية لعملية مكافحة الإرهاب، تلاها تكريم المتميزين من المشاركين في التمرين والذين التقطوا صوراً تذكارية مع القيادات العسكرية من الجانبين.