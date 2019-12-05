مُتحدية ألفي رجل.. “عذاري” أوَّل سعوديَّة تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

شاركت الصقَّارة السعوديَّة عذاري الخالدي بصقرها «سطام» في مسابقة الملواح 400 متر، في يومها الرابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، كأوَّل سيدة مشاركة. وشاركت عذاري بدعم وتشجيع من زوجها أبي حسين، الذي فتح لها المجال لتسير وراء حلمها وشغفها بهواية الصقور، ولتثبت قدرة المرأة السعوديَّة على ريادة المهام غير النمطيَّة في الكثير من المجالات العامَّة. وتُمارس عذاري هواية الصقَّارة بشكل احترافي بصقرها «سطام»، متحدِّية أكثر من ألفي صقَّار من الرجال، من خلال المشاركة في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر.

وتقول عذاري: كلمتي للمرأة السعوديَّة أنَّنا نعيش فترة ذهبيَّة لابُدَّ من استغلالها، وإثبات جدارتها، وأنَّها على قدر المسؤوليَّة والثقة الممنوحة لها على جميع الأصعدة، وبدعم كامل لها من قِبل القيادات العُليا بهذا الوطن الغالي. وأخيرًا أشعر بالفخر والاعتزاز لكوني أوَّل صقَّارة، وإحدى بنات هذا الوطن. وأضافت: حصلتُ على هذا الصقر، وقمتُ بتطويعه وتدريبه، لكنَّه لم يعتدْ على ظروف المشاركة بالمهرجان، وهذا الكم الكبير من المشاركين، مُرجعة سبب تسميته بـ«سطام»؛ لحبها هذا الاسم، الذي يعني القوة والإصرار والاصطدام بالمصاعب. وأكَّدت عذاري أنَّها واجهت صعوبات كثيرة منذ بداية شغفها بهواية الصقور، خلال عقد من الزمان، إذ إنَّها نشأت في مدينة سكاكا شمال المملكة؛ ممَّا أكسبها القدرة على التحمُّل والمواجهة، كما أنَّها لم تستسلم للظروف الصعبة التي واجهتها؛ بسبب إيمان أسرتها وزوجها بشغفها، إذ كانوا لها خير معين وداعم. يُذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مستمر في فعالياته حتى الـ16 من ديسمبر الحالي، في ملهم شمال الرياض، ويبلغ حجم جوائزه المالية نحو 21 مليون ريال سعودي.