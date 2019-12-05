توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس، لافتة إلى تكون سحب رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير والباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. فيما توقَّعت هيئة الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية. ولفتت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة .
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف . أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.في سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد توقعاتها بشأن طقس اليوم الأربعاء، على موسم الدرعية، مشيرة إلى أن سماء «موسم الدرعية» صحو، ودرجة الحرارة الكبرى 23 درجة، فيما تبلغ الصغرى 13 درجة. ويشهد «موسم الدرعية» رياحًا جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 32-10 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة غدًا الخميس:
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.