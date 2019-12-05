طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس، لافتة إلى تكون سحب رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير والباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. فيما توقَّعت هيئة الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية. ولفتت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف . أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.في سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد توقعاتها بشأن طقس اليوم الأربعاء، على موسم الدرعية، مشيرة إلى أن سماء «موسم الدرعية» صحو، ودرجة الحرارة الكبرى 23 درجة، فيما تبلغ الصغرى 13 درجة. ويشهد «موسم الدرعية» رياحًا جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 32-10 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة غدًا الخميس: