«كيل» تنظم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة السمنة

نظمت الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة «كيل»، أمس، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة في المدينة المنورة.
وتهدف الحملة التي تستمر بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة في 3 مدن «المدينة المنورة - الجبيل - جازان»، إلى توعية المجتمع بأهمية مكافحة السمنة وتحسين أسلوب الحياة اليومي من خلال معرفة كمية استهلاك السكر للفرد؛ ما يسهم في البدء في أسلوب حياة صحي.
ولتوحيد رسالة الحملة التوعوية تم من خلال شراكات الجمعية في مجال التعليم، التعاون مع 36 جامعة وكلية تعليمية على مستوى المملكة في القطاعين الحكومي والخاص، العمل على تفعيل أنشطة وبرامج مجتمعية لتوعية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بمشاركة عدد من الأندية الرياضية ومراكز التغذية والحمية المتخصصة في نشر رسالة الحملة.
يذكر أن جمعية «كيل» تعمل حاليًّا على دراسة لاستطلاع رأي عن مدى استخدام السكر في المجتمع السعودي التي يتم تنفيذها حاليًّا بالتعاون مع مركز «رأي» لاستطلاعات الرأي العام، وسوف يتم نشر نتائجها خلال الأسبوع المقبل.
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