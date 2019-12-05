رئيس مجلس الشورى يصل إسلام آباد في زيارة رسمية لباكستان

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى إسلام آباد في بداية زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر .

وكان في استقباله بمطار إسلام أباد الدولي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية السعودية في الجمعية الوطنية محمد إبراهيم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي وعدد من المسؤولين .

ويرافق «آل الشيخ» وفد من أعضاء مجلس الشورى مكون من أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، والدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان.