القصيم تودع الشيخ الوابل إمام وخطيب جامع «الهلالية»

فقدت منطقة القصيم المعلم التربوي إمام وخطيب جامع «الهلالية» محمد بن عقل الوابل، الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة المتوفى على الفقيد، ظهر غد الخميس بجامع «الهلالية».

وطوال حياته، حرص الوابل، على فعل الخيرات، كما أنه كان نبراسًا لغيره من أهل العلم والخير. وقد ظل طِيلة ٣٥ عامًا إمامًا وخطيبًا لجامع «الهلالية»، وخطيبًا للعيدين، كما كان مأذونًا للأنكحة، كما تقلد العديد من العضويات بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القصيم.

ومن أفعاله الخيِرة، مساعداته الكثيرة للفقراء والمحتاجين والمعسرين، وكذلك زياراته اليومية لمرضى مستشفى «البكيرية» كي يقوم بالرقية الشرعية للمحتاجين، وقيامه بنفس الشيء في الجامع يوميًّا.

وتُقدم «عاجل» خالص العزاء لأسرة الشيخ الوابل، سائلة المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.