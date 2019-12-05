الحصيني: طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا خلال إجازة نهاية الأسبوع

‏‫توقَع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، أن يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على معظم أنحاء المملكة، خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني: «من المتوقع أن يكون طقس إجازة نهاية الأسبوع، بداية من يوم غد الخميس إلى السبت41/4/10هـ معتدل نهارًا بارد ليلًا على (الرياض والقصيم والشمالية والجوف وتبوك وحائل والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية)».

وأوضح الحصيني، أن الأجواء في الساحل الغربي ستميل للحرارة نهارًا، وتكون لطيفة ليلًا مع زيادة في البرودة على الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن ‏الرياح في غالبها ستتراوح بين خفيفة ومتوسطة، مع هبات شبه قوية لا تمنع من الكشتة، ناصحًا بالابتعاد عن الأماكن الرملية، أو اصطحاب رواق في حال ضرورة الخروج إلى هذه الأماكن.

وتوقع الحصيني، أن هناك حالة ممطرة يوم ‏الجمعة، وذلك على أجزاء من (الباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب مكة وشمال شرق القصيم والحفر والكويت والأمارات وعمان) فيما توقع ليوم السبت، أمطارًا على أجزاء من (الشمالية وشرق القصيم، ثم الوشم وسدير ثم المحمل، ثم العاصمة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، إضافة إلى الإمارات وعمان.