الدفاع تكمل تدشين حساباتها على مواقع التواصل

واستمع الرويلي إلى شرح من قبل المدير العام لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة، عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة، والتفاعل مع ما يطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.
جهود
أكد الرويلي من خلال تدشينه حسابات وزارة الدفاع بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات، للمساهمة في إبراز القوات المسلحة، والحرص على الدقة في العمل الإعلامي، وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه وزارة الدفاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام من تطور، وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن دوت الخليج الغالي، سائلا الله -العلي القدير- أن يديم على وطننا عزه وشموخه وأمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
أهداف الحسابات
إبراز دور القوات المسلحة
الحرص على الدقة في العمل الإعلامي
تقديم رسالة إعلامية سامية
عكس تطورات وزارة الدفاع وتطورها
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