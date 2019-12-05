آل الشيخ يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الأوقاف الجيبوتي

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في الرياض، أمس، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وأكد آل الشيخ أن المملكة وجيبوتي ترتبطان بعلاقات تاريخية متينة، وقال «المملكة بلد الأمن والأمان بفضل الله ثم بفضل العمل العظيم الذي قامت به حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في مواجهة الجماعات المنحرفة الإرهابية التي تسيس الدين وتستغل عواطف الناس وتدّعي زيفاً أنها تنطلق من منطلقات شرعية فيما تقوم به من أعمال إرهابية وهي في الواقع أبعد ما تكون عن الإسلام».

مواقف

نوه آل الشيخ بالمواقف الثابتة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال الغلو والتطرف، مبيناً أن المملكة هي حاضنة العالم الإسلامي بما حباها الله من مكانة عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، وما سطرته من مواقف كبيرة في نصرة قضايا الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم.

من جانبه، قدّم بري الشكر للمملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً الجهود العظيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الإسلام ودعم ومساندة للمسلمين في أنحاء العالم.