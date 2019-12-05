طرح محطات التحلية والمعالجة لمشاركة القطاع الخاص يزيد إمداداتها

إستراتيجية
أوضح الفضلي أن هذه المشاريع تأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصا فيما يتعلق برفع جودة الحياة، ودعم مستوى الخدمات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في المشاركة في التنمية المستدامة بالمملكة.
وأضاف أن هذه الموافقة الكريمة جاءت بعد نجاح طرح الحزمة الأولى من المشاريع خلال الفترة الماضية، وحظيت بإقبال كبير من الشركات الاستثمارية بالقطاع الخاص حيث تجاوز عددها 75 شركة محلية وعالمية، كما حققت مستويات غير مسبوقة في الكفاءة والتكلفة، وهو ما يعكس متانة وجاذبية بيئة الاستثمار في المملكة.
زيادة
أشار الفضلي إلى أن هذه المشاريع ستسهم في زيادة إمدادات المياه المحلاة، إضافة إلى زيادة الكميات من المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي، وبنسب عالية، كما ستسهم في رفع المحتوى المحلي من ناحية التوريدات والوظائف، وذلك امتدادا لما تم تحقيقه في الحزمة الأولى.
وبين أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ستسهم أيضا في زيادة الإصحاح البيئي، وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المجددة في أغراض الري والتشجير والصناعة وغيرها من الاستخدامات.
تطوير
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030 قامت بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع، ويتضمن العمل وفق هذه الإستراتيجية عددا من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع، بما يمكن لقطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
أهداف الطرح
01 رفع جودة الحياة
02 دعم مستوى الخدمات
03 تعزيز مشاركة القطاع الخاص
04 زيادة إمدادات المياه المحلاة
05 زيادة الكميات من المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي
06 رفع المحتوى المحلي من ناحية التوريدات والوظائف
07 زيادة الإصحاح البيئي
08 زيادة الاستفادة من مصادر المياه المجددة
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