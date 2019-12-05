خادم الحرمين يتلقى العزاء بوفاة متعب بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيا أمس، من رئيس أفغانستان الدكتور محمد أشرف غني، قدم خلاله عزاءه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، اتصالاً هاتفيًا، من ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

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تعازٍ

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولأبناء وبنات الفقيد وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد «نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الأمير متعب بن عبد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم».