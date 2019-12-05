اعتماد الشعار الانتخابي لـ 88 مركز حي في منطقة مكة المكرمة

اعتمدت جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، «صوتك ينهض بحيك»، شعارًا انتخابيًا لمجالس أحيائها في المنطقة، والبالغ عددها 88 مركزًا، موزعة على ثلاث محافظات هي «جدة، ومكة المكرمة، والطائف».

8 فصول

يهدف الشعار الجديد إلى تفعيل مساهمة الأهالي وأفراد الحي في الانتخابات المقبلة المزمع عقدها شهر جمادى الأولى المقبل، ويقع «دليل الانتخابات» لترشيح أعضاء مجالس مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، في 8 فصول و31 مادة تشمل «التعريفات، والأحكام العامة، والمراكز واللجان الانتخابية، وقيد الناخبين، وقيد المرشحين، والانتخاب والفرز، والطعون والتظلمات الانتخابية، والأحكام الانتخابية».

ويعد الشعار الجديد أحد الملامح الرئيسة لإستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة خلال السنوات العشر المقبلة (2020-2030)، والتي تهدف إلى تنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

مراكز الأحياء

تتلخص أهداف جميعة مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة – بالنسبة للمستفيدين-، في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصل والاجتماع وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي، ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، وتحفيز سكان الأحياء من أجل تحسين جودة الحياة، وتنمية قدرات أفراد الحي.

محتويات دليل الانتخابات

التعريفات

الأحكام العامة

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المراكز واللجان الانتخابية

قيد الناخبين

قيد المرشحين

الانتخاب والفرز

الطعون

التظلمات الانتخابية

الأحكام الانتخابية