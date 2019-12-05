إلزام مقاول بمعالجة عيوب تنفيذية

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن ذلك جاء وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة في تنفيذ المشاريع، وأن خطوة الأمانة تأتي انطلاقاً من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، ومنها مشروعات العلامات الأرضية واللوحات المرورية في الطرقات، لافتاً إلى أن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، وجه بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على المواقع، وتقديم تقرير عن ذلك.
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