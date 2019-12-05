إلزام مقاول بمعالجة عيوب تنفيذية

الزمت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء مقاولاً بصفة فورية معالجة العيوب التنفيذية للطلاء الخاص بالعلامات المرورية الأرضية في عدد من الطرق الرئيسية، وذلك نظير عدم مطابقة المواصفات والمعايير المعتمدة والمتفق عليها من حيث مخرجات جودة تنفيذ المشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن ذلك جاء وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة في تنفيذ المشاريع، وأن خطوة الأمانة تأتي انطلاقاً من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، ومنها مشروعات العلامات الأرضية واللوحات المرورية في الطرقات، لافتاً إلى أن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، وجه بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على المواقع، وتقديم تقرير عن ذلك.