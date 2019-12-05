محمد بن ناصر يناقش أعمال التطوع

خصص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، الجلسة الأسبوعية التي عقدت مساء أمس بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، لبحث موضوع التطوع واستعراض جهود المتطوعين والمتطوعات بالدفاع المدني وغيرها، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «تطوع المستقبل يشمل الجميع».

واستهل أمير المنطقة الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية التطوع وما يقدمه المتطوع من خدمات للوطن والمواطن، وضرورة دعم وتشجيع الأعمال التطوعية تحقيقا لرؤية المملكة التي تهدف للوصول إلى تسجيل مليون متطوع ومتطوعة مع حلول العام 2030.

وشدد على أهمية تضافر الجهود وتعاون الجميع والمشاركة بفاعلية في أعمال التطوع مع الدفاع المدني وغيره من الجهات الحكومية والأمنية والصحية وغيرها.