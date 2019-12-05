جامعة القصيم تحصل على عضوية CHEA في واشنطن

ضمان الجودة
من جهته، أوضح وكيل جامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد بن باني الحربي، أن المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي، تُعد منظمة دولية مستقلة غير ربحية تجمع تحت مظلتها عددا من جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية، مبينا أن هذه الخطوة سوف تُمكن الجامعة من تبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة التعليمية، وتبادل البيانات والمعلومات مع المؤسسات التعليمية الأعضاء من كافة بلاد العالم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء بدعم وتوجيه مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود.
قضايا وتحديات
بيّن الحربي، أن هذه المجموعة الدولية لها دور رئيس في منح الاعتراف لمنظمات الاعتماد، كما أنها تهتم بمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الجودة وضمانها في البيئة الدولية، وتقوم بمساعدة المؤسسات والمنظمات في تعزيز القدرة على أداء الجودة الأكاديمية، إضافة إلى الفهم الأمثل لضمان الجودة الدولية، وتوفير البحوث المتعلقة بذلك وتوجيه السياسات ذات العلاقة بالجودة الأكاديمية.
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