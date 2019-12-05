تدشين مبادرة ماهر بـ4 ملايين ريال

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة (المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة)، كما دشن مبادرة الورش الفنية بمدارس تعليم صبيا (ماهر) التي تهدف إلى تزويد طلاب المدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية، التي تساعد على تهيئتهم وتدريبهم على الأعمال التي يحتاجها سوق العمل السعودي، حيث بلغت تكلفة مشروع الورش الفنية بإدارة تعليم صبيا أكثر من 4 ملايين ريال، استفاد منه 1200 طالب وطالبة في 10 مدارس للبنين والبنات. جاء ذلك خلال استقباله مدير تعليم صبيا ومشرف النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالله بن عبيدالله الثبيتي، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، وعددا من طلاب وطالبات الإدارة من التعليم العام والتربية الخاصة وطلاب المؤتمر العلمي، وتسلمه وثيقة تجديد بيعة وولاء بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نيابة عن أكثر من 170 ‪ ألفا من منسوبي ومنسوبات الإدارة. ويشارك في المؤتمر 40 طالبا و15 مشرفا، ويتضمن ست جلسات على مدار يومين يستعرض فيه الطلاب مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية في جوٍّ من الحوار المفتوح، والنقاش وتبادل الآراء. ويهدف المؤتمر إلي تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب، وإكسابهم مهارات عرض البحوث العلمية، وتنظيم المؤتمرات، بالإضافة إلى إثراء الجانب المعرفي والمهاري لديهم، وإعدادهم للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.



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