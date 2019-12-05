رأس أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم. وناقش خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي استعرض التقارير المالية، وإقرار ميزانية الجمعية خلال العام الماضي، ومناقشة تفعيل دور الجمعية في الاستئجار للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، وبناء المساكن حسب الاحتياج، ووافق المجلس على جملة من التوصيات المطروحة. عقب ذلك اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على عرض مفصل لأهم منجزات الجمعية خلال عام التي اشتملت على توقيع الجمعية لخمس اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مساهمتها في توظيف 73 فردا من أبناء وبنات الأسر المستفيدة في القطاع الخاص، وبحث حالة 133 أسرة، وتسليم وتجهيز 180 وحدة سكنية لمستفيدي الجمعية. وأشاد الأمير فيصل بن مشعل، بالعناية التي تحظى بها المؤسسات غير الربحية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من خلال تعزيز وتنمية العمل الخيري لعكس خدمة أعلى للمستفيدين، مثمنا الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو الجمعية تجاه تنمية الأعمال والأنشطة والخدمات المقدمة للأسر الأشد احتياجا للسكن بالمنطقة، لافتا الانتباه إلى أهمية مواصلة العمل والاهتمام بتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع، والعناية ببناء المسكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود، تحقيقا لأهداف وبرامج رؤية المملكة فيما يتعلق بمشاركة القطاع غير الربحي في التنمية، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك في الجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.