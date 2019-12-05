دور خاصة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المدن الرئيسية

تعمل هيئة حقوق الإنسان ممثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على آليات تنفيذ توصياتها التي من شأنها أن تسهم في تحسين جهود المملكة في منع ومكافحة هذه الجريمة، ومنها تنفيذ الأمر السامي بخصوص إنشاء دور إيواء وحماية مخصصة لضحايا هذه الجرائم في المدن الرئيسية بالمملكة.

جمعيات أهلية

علمت «دوت الخليج»، أن هيئة حقوق الإنسان تعمل أيضا على دعم إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية ومساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وكذلك وضع نظام لمكافحة التسول، والربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتداول الإحصاءات والبيانات، وتعزيز التدريب والتأهيل على الصعيد الوطني في مجال منع مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

المعايير الدولية

تعكف لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال اجتماعاتها المنتظمة على دراسة موضوعات محافظة الاتجار بالأشخاص واتخاذ المزيد من الإجراءات والآليات التي تؤكد على التزام المملكة بالمعايير والاتفاقات الدولية والمكافحة المستمرة لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة لضمان حماية حقوق الإنسان وكرامته، حيث عقدت لقاءات متعددة مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بالاتجار بالأشخاص ومنها الأمن العام، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومراكز الإيواء.

وعي المجتمع

Advertisements

في سياق الحملة الشاملة لزيادة الوعي العام بجرائم الاتجار بالأشخاص واستكشاف أفضل السبل للحد منها، أقامت اللجنة ورشة عمل ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة في منطقة جازان، استهدفت جميع فئات وشرائح المجتمع. وأعدت اللجنة تقريرا عن جهود المملكة في منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2017، إضافة إلى تقرير عن جهود المملكة ومبادراتها المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في حالات النزاع، بناء على طلب مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بطلب مشاركة المملكة في تقرير الأمين العام للمنظمة. وشاركت أمانة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العالمية والخدمات المساندة المقام في الرياض خلال العام ما قبل الماضي.

من أعمال لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

إبراز جهود المملكة في منع ومكافحة الجرائم

جهود المملكة ومبادراتها المتعلقة بالاتجار في الأشخاص

المشاركة في ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العالمية