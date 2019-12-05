

القاهرة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية وفاة أربعة مواطنين مصريين في حادث انفجار مصنع للسيراميك الذي وقع أمس في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان.

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم : إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع مما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

// انتهى //

00:11ت م

0335





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخارجية المصرية تعلن وفاة أربعة مصريين جراء انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.