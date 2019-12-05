السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر العربي للشباب سفراء السلامة المرورية في تونس



تونس 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بجزيرة جربة جنوب شرق تونس أعمال المؤتمر العربي للشباب كسفراء السلامة المرورية على الطرقات بمشاركة 17 دولة عربية.

ويبحث المشاركون على مدى أربعة أيام صياغة ميثاق الشباب العربي للسلامة المرورية والتفكير الجماعي حول سبل نشر الثقافة المرورية وشتى المبادرات حول السلامة المرورية بمشاركة منظمات وهياكل ذات علاقة كالمجلس الأوروبي لسلامة النقل والمنظمة العربية للسلامة المرورية وجامعة الدول العربية.

ووفق إحصائيات قدمها ممثل المجلس الأوروبي للسلامة ألان أريال فإن عدد قتلى حوادث الطرقات بلغ مليون و350 ألف قتيل سنة 2016م وقد سجلت أعلى نسبة في قارة أفريقيا.

وحث نائب رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية ورئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق على توحيد الجهود وتواصل الخبرات بين الدول والتفكير بجدية في السلامة المرورية والتقليص من خطر الطرق بإعادة هندسة الطرقات والتشريعات وتطبيق القانون.

// انتهى //

23:14ت م

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