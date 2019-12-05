السعودية | خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:58 صباحًا, 5 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوة جلالته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة لملك البحرين، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال جلالته له اليوم.

واطّلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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