صور.. تجاوبًا مع “المواطن”: بلدية محايل تردم الحفر الوعائية

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صور.. تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”: بلدية محايل تردم الحفر الوعائية
كانت تهدد حياة الأهالي
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
تجاوبت بلدية محايل مع ما نشرته “متابعات الخليج 365”، في تقرير لها بعنوان “حفر وعائية تهدد حياة الأهالي بمحايل”، حيث أكدت البلدية أنه تم ردم تلك الحفر.
وكان عدد من أهالي محايل ورجال ألمع قد شكوا من انتشار عدد من الحفر الوعائية على الطريق الرابط بين محافظتي محايل ورجال ألمع وبالقرب من سوق الفواكه والخضار واللحوم جنوب المحافظة.
وأوضح عدد من الأهالي لـ”متابعات الخليج 365“، أن انتشار هذه الحفر تسبب لهم في حدوث تلفيات في مركباتهم، وخصوصًا أنها تقع على أحد الطرق الحيوية، والتي تشهد كثافة مرورية عالية.
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