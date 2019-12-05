، شاهد جَمال الطبيعة الخلابة بـ"برزة مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الزوار يحرصون على الاستمتاع بجمال البحيرة

التقط المصوِّر تركي بن صالح البشري بعدسته صورًا لبحيرة، تقع بمركز البرزة بمحافظة خليص بمكة المكرمة، أظهرت جَمال الطبيعة الخلابة.

وتفصيلاً، تقع البحيرة، التي هي عبارة عن تجمع لمياه الأمطار بمركز البرزة التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، شرقي خليص وشمال مكة بنحو 60 كلم.

وأظهرت الصور التي خص بها "الخليج 365" جمال الطبيعة بعد الأمطار التي تواصلت على المنطقة خلال الأيام والأشهر الماضية؛ ليتكوَّن –بإذن الله- جمالٌ ساحرٌ، جمع الماء والعشب في منظر بديع.

ويحرص الزوار والمتنزهون من محافظة خليص وخارج المنطقة على زيارة المكان للاستمتاع بالأجواء بالقرب من هذه البحيرة التي تلتف حولها الأشجار والعشب.

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