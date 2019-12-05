- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
التقط المصوِّر تركي بن صالح البشري بعدسته صورًا لبحيرة، تقع بمركز البرزة بمحافظة خليص بمكة المكرمة، أظهرت جَمال الطبيعة الخلابة.
وتفصيلاً، تقع البحيرة، التي هي عبارة عن تجمع لمياه الأمطار بمركز البرزة التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، شرقي خليص وشمال مكة بنحو 60 كلم.
وأظهرت الصور التي خص بها "الخليج 365" جمال الطبيعة بعد الأمطار التي تواصلت على المنطقة خلال الأيام والأشهر الماضية؛ ليتكوَّن –بإذن الله- جمالٌ ساحرٌ، جمع الماء والعشب في منظر بديع.
ويحرص الزوار والمتنزهون من محافظة خليص وخارج المنطقة على زيارة المكان للاستمتاع بالأجواء بالقرب من هذه البحيرة التي تلتف حولها الأشجار والعشب.
مكة المركمة خليص البرزة بحيرة
شاهد جَمال الطبيعة الخلابة بـ"برزة مكة"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-12-05
التقط المصوِّر تركي بن صالح البشري بعدسته صورًا لبحيرة، تقع بمركز البرزة بمحافظة خليص بمكة المكرمة، أظهرت جَمال الطبيعة الخلابة.
وتفصيلاً، تقع البحيرة، التي هي عبارة عن تجمع لمياه الأمطار بمركز البرزة التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، شرقي خليص وشمال مكة بنحو 60 كلم.
وأظهرت الصور التي خص بها "الخليج 365" جمال الطبيعة بعد الأمطار التي تواصلت على المنطقة خلال الأيام والأشهر الماضية؛ ليتكوَّن –بإذن الله- جمالٌ ساحرٌ، جمع الماء والعشب في منظر بديع.
ويحرص الزوار والمتنزهون من محافظة خليص وخارج المنطقة على زيارة المكان للاستمتاع بالأجواء بالقرب من هذه البحيرة التي تلتف حولها الأشجار والعشب.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
12:21 AM
الزوار يحرصون على الاستمتاع بجمال البحيرة
التقط المصوِّر تركي بن صالح البشري بعدسته صورًا لبحيرة، تقع بمركز البرزة بمحافظة خليص بمكة المكرمة، أظهرت جَمال الطبيعة الخلابة.
وتفصيلاً، تقع البحيرة، التي هي عبارة عن تجمع لمياه الأمطار بمركز البرزة التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، شرقي خليص وشمال مكة بنحو 60 كلم.
وأظهرت الصور التي خص بها "الخليج 365" جمال الطبيعة بعد الأمطار التي تواصلت على المنطقة خلال الأيام والأشهر الماضية؛ ليتكوَّن –بإذن الله- جمالٌ ساحرٌ، جمع الماء والعشب في منظر بديع.
ويحرص الزوار والمتنزهون من محافظة خليص وخارج المنطقة على زيارة المكان للاستمتاع بالأجواء بالقرب من هذه البحيرة التي تلتف حولها الأشجار والعشب.
، شاهد جَمال الطبيعة الخلابة بـ"برزة مكة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد جَمال الطبيعة الخلابة بـ"برزة مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.