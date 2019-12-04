السعودية تفتح باب تجنيس للمتميزين والمبدعين

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كشف موقع سبق السعودي، الأربعاء، عن صدور أمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية في خطوة تهدف إلى استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض المملكة.



وأوضح الموقع أن أمر الملك سلمان تضمن ”الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزين والمبدعين ممن تتوفر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في المملكة وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها“.

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وأشار إلى أن هذه الخطوة ”وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين، نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمدعين من أنحاء العالم، للعيش على أراضي المملكة، وبما يساهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة“.

ويشمل الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين في مجالات كل من: العلماء الشرعيين، علماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها من المجالات التي تساهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية ونقل المعرفة وكذلك في المجالات التي تحتاجها المملكة نظرًا لطبيعتها الجغرافية مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام.