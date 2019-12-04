شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع «مجلس التعاون» والان نبدء بالتفاصيل
وسلم الرسالة لملك البحرين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقباله له أمس.
واطّلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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